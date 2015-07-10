صورة - من المران .. الأهلي يتدرب في ' حقول ' مالي وسط أجواء ' مُخيفة '

خاض الأهلي مرانه الأول في مالي وسط أجواء سيول وأمطار جعلت الملعب أشبه "بالحقل" بعد فشل حل أزمة ملعب التدريبات.

الأهلي يستعد لمواجهة الملعب المالي يوم الأحد في إطار الجولة الثانية من المجموعة الأولى في كأس الكونفدرالية.

الأهلي رفض التدريب في الملعب الذي تم اختياره من قبل الجانب المالي. ليتجه لملعب كابلا الذي يخص تدريبات منتخب مالي الأوليمبي إلا أن مسؤولي مالي رفضوا تدريب الأهلي على ملعب كابلا.

ليعود الأهلي من جديد إلى الملعب الأول الذي تم اختياره من قبل الملعب المالي.

وانهمرت الأمطار والسيول على ملعب تدريبات الأهلي ليجعل المدير الفني فتحي مبروك يتخوف من الإصابات بسبب الأرضية التي أصبحت سيئة للغاية.

وخوفا من الإصابات اضطر الأهلي لخوض مرانا خفيفا للغاية بسبب أرضية الملعب.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الأولى بعد الفوز على الترجي التونسي 3-0 بينما سقط الملعب المالي في فخ الهزيمة أمام النجم الساحلي في إطار الجولة الأولى من الكونفدرالية.