ما وراء الدوري – (2) عن الصفقة التي أبهرت جيلبرتو.. و ' انقسام الزمالك مع بوكير '

صيف 2005 يأتي وفي داخل كل مشجع زملكاوي يقين ثابت.. لن يتكرر الموسم الماضي مرة أخرى.

لكل جواد كبوة والزمالك يمرض ولا يموت إلى آخر الكليشيهات التي تتردد عندما يبلبس أحدهم مفك في وشه..

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هنا سلسلة "ما وراء الدوري"..

حكاية الدوري مع الزمالك لم يكن أبطالها فقط داخل الملعب.

البطل الحقيقي الذي عانى أكثر من غيره هو المشجع الذي لم يكن يفهم لماذا ومتى تنتهي تلك العواصف وهو عاجز عن فعل شيء.

حكايتنا بطلها مشجع زملكاوي، يحكي عن ما وراء لقب الدوري. القصة تبدأ مع أحمد عفيفي صوت من أصوات القلعة البيضاء من عام 2004 وحتى 2015.. وهذه هي الحلقة الثانية.

طالع الحلقة الأولى)

ما وراء الدوري – (1) بداية الصداع النصفي للزمالك.. حين "شبع الفريق من البطولات"

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الآن يدربنا ثيو بوكير صاحب النجاحات والاكتشافات مع الإسماعيلي والاتحاد السكندري.. تعاقدنا أخيراً مع المتوحش النيجيري كينج صاني بعد أن أبهرنا بمهارات مذهلة شاهدناها من خلال سي دي..

ولأن اليوم ليس كالبارحة فقد دعمنا صفوفنا بزهرة الزهرة.. مصطفى جعفر ويوسف حمدي وفرج شلبي ثم أخيراً الصفقة الحلم، فارس أحلام الجبهه اليمنى عادل فتحي..

أسأل صديقي "مين عادل فتحي ده؟" فيجيب بلهجة جادة "ده اللي بيعلم على جيلبرتو".. الله اكبر.

الله أكبر. إذا سيرواغهم يوسف حمدي ويذيقهم مرار العرضيات فرج شلبي ويمزق شباكهم مصطفى جعفر ثم يعلم على جيلبرتو عادل فتحي.

في كاسيت السيارة يصرخ عمرو دياب "الله لا يحرمني منك".. يبدو الهضبة سعيدا أيضاً بعادل فتحي.

أول مباراة في الموسم ضد أسيك ميموزا بابيدجان في دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا..

أداء سيء وتعادل إيجابي 1-1.. هعمل نفسي ماخدتش بالي من الأداء و المهم النتيجة..

ثم خضنا المباراة بغيابات كثيرة، فعادل فتحي اللي بيعلم على جيلبرتو لم يشارك، وكذلك إبراهيم سعيد. لننتظر مباراة النجم الساحلي سيظهر فريقنا بشكله الجبار .

ملعب الرياضة العسكري

اليوم مباراة النجم الساحلي بملعب الرياضة العسكري (ملعب طلائع الجيش) أول وأخر مباراة نلعبها على هذا الملعب.

يملأني الحماس مع أصوات الجماهير المتشوقة لعودة فريقها واليوم هو الظهور الأول لعادل فتحي فلترتعد أوصالك يا جيلبرتو..

بعد أول ربع ساعه اسأل صديقي "هو ده اللي هيعلم على جيلبرتو يا ابن الـ....".

يوم حزين انتهى بالتعادل 1-1 بهدف لوائل القباني في الثانية الأخيرة.. المباراة التالية أمام الترجي بتونس ولكن يبدو أننا في حاجة لمزيد من الصفقات النارية.

يتعاقد الزمالك مع المهاجم البرتغالي الخطير أديسون.. الناس بتسفر لاعيبة البرتغال احنا البرتغال بتجيلنا لغاية عندنا..

في يوم توقيع اللاعب تحدث مشاجرة بين رئيس النادي مرتضى منصور ونائبه وقتها اسماعيل سليم يسمع فيها أصوات طلقات نارية يهرب على أثرها اللاعب وسط أنباء عن فقدانه أشياء لا يمكن تعويضها .. الواد مستحملش.

تعادلنا مع الترجي بالجبل الأخضر وفزنا عليه بالمنزة وحمل بوكير على الأعناق.. ثم وفي اول مباراة بالدوري تعادلنا مع الاتحاد ليرحل بوكير اللي مكنش لسه نزل من على الأعناق!

يقول حازم إمام لـFilGoal.com: "واجه بوكير مشكلة كبيرة. كان مطالبا بإشراك الصفقات الجديدة ليشعر مجلس الإداره بإنجازه!".

وتابع "الرجل كان محكوماً في نفس الوقت باللاعبين القدامى المقيدين في القائمة الإفريقية المهلهلة والتي واجهنا بها الأهلي في قبل نهائي بطولة إفريقيا بقائمة من 14 لاعب".

وأضاف إمام "قرار رحيل بوكير كان متسرعاً جداً وتزامن الحدث مع بداية عصر السجال الكارثي بين فكرتي اللاعبين القدامي والجدد.. تصدع الفريق للأسف وأصبح نحن وهم".

هدية السماء

هنا يأتي هدية السماء للأرض الكابتن فاروق جعفر..

لست في حاجه لأحكي عن القيمة الفنية و التكتيكية والذهنية لفاروق جعفر الذي رحل أيضاً في اجواء مأساوية عقب هزيمة أمام المصري 3-1 ليتم بعدها حل مجلس مرتضى منصور بأكمله بقرار وزاري لتبدأ جولات قضائيه عاشت وماتت اجيال و تربت دفعات في كليات الحقوق عليها.

أعود لسيارتي محبطاً وأسال نفسي اسئلة حزينه فيجيب عمرو دياب من خلال كاسيت السيارة ايام و بنعيشها.

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