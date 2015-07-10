هدف واستقبال حار من الجمهور لعمرو طارق في تدريبات بيتيس

استقبلت جماهير بيتيس مدافع الفريق الجديد المصري عمرو طارق استقبالا حارا بعد أن تألق في التدريبات وسجل هدفا خلال التقسيمة.

وخاض بيتيس تدريبا مساء الخميس بحضور جماهير غفيرة استعدادا لانطلاق الموسم الجديد والذي يعود فيه الفريق للمشاركة في الدوري الإسباني الممتاز.

وشهد المران تقسيمة بين لاعبي الفريق وضعها بيبي ميل المدير الفني وتمكن عمرو طارق من تسجيل هدفا.

وبعد الهدف تلقى مدافع الجونة السابق استقبالا حارا من جماهير ريال بيتيس بحسب ما أكد الموقع الرسمي للفريق.

وكان عمرو طارق قد انضم لريال بيتيس قادما من صفوف الجونة لمدة 4 سنوات مقابل نصف مليون يورو ليصبح ثاني المصريين الذين يشاركوا في الليجا.