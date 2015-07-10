1300 قطعة أرض لشباب الخريجين بالوادى الجديد ضمن مبادرة "مشروعك"

قال اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد، فى تصريح صحفى، اليوم الجمعة، إن المحافظة قد قامت بتوفير 1300 قطعة أرض جار تسليمها للشباب بمساحات مختلفة تناسب جميع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بإيجار قدره 15 جنيهًا للمتر فى العام، بالإضافة إلى رخصة مؤقتة مدتها خمس سنوات ثم الحصول على قرض من بنك مصر بإجراءات ميسرة وخلال مدة لا تتجاوز أسبوع للبدء فى المشروع.

وأضاف عشماوى، أن ذلك يأتى فى إطار جهود محافظة الوادى الجديد لتوفير فرص عمل للشباب وتقديم كامل الدعم وتسهيل الإجراءات لتشجيعهم للإقبال على العمل الحر وتغيير الأفكار والمعتقدات بضرورة الحصول على وظيفة بالعمل الحكومى، مؤكدًا أن المحافظة لا تألو جهدًا فى مساعدة الشباب والتيسير عليهم لإقامة مشروعاتهم ضمن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية (مشروعك) بهدف إتاحة فرص عمل حقيقية لمكافحة البطالة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

- اعتماد 83,5 مليون جنيه للخطة الاستثمارية المحلية بالوادى الجديد

>