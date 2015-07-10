مصدر: "الببلاوى" صحته جيدة.. ويشارك باجتماعات صندوق النقد الدولى

أكد الدكتور فخرى الفقى، مساعد مدير صندوق النقد الدولى، أن الدكتور حازم الببلاوى، رئيس وزراء مصر السابق، بحالة صحية جيدة، ويشارك حاليًا فى اجتماعات صندوق النقد الدولى ممثلًا عن مصر.

وأضاف الفقى، وهو أحد المقربين من "الببلاوى": "أنه فور علمه بشائعات وفاة رئيس الوزراء السابق، اتصل به شخصيًا، وأتأكد أن صحته بخير"، مضيفًا: "رئيس الوزراء كان يشارك بالاجتماعات الدورية لصندوق النقد الدولى والتى تعقد 3 مرات أسبوعيًا بواشنطن، ولذلك أغلق هاتفه".

وتابع: "الببلاوى طلب منى طمأنة كافة المصريين.. وأبدى اندهاشه من شائعة وفاته".

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