بالفيديو...حلقة مخيّبة للآمال لجورج وسوف في "رامز واكل الجو"

على الرغم من الضجّة الكبيرة التي حظي بها الإعلان عن حلول الفنان جورج وسوف ضيفاً على برنامج "رامز واكل الجو" الذي يعد الظهور الأول له في الإعلام المصري، جاءت الحلقة مخيّبة للآمال وباردة ولا تشبه لا رامز ولا الوسوف اللذين كان متوقًعاً للقائهما حفاوة أكبر من قبل الجمهور.

فقد اتّهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقدّم البرنامج رامز جلال بالاتفاق مسبقاً على المقلب مع أبو ديع، الذي لم يظهر أي ردّ فعل، رغم إبلاغه من قبل طاقم الطائرة، أنّ ثمّة خطر من سقوطها وأنّ على الجميع القفز منها.

كما أنّ ابن جورج وسوف الذي رافقه في الحلقة لم يبد أيّ ردّ فعل بدوره، ما يؤكّد أنّ الحلقة متّفق عليها بين الوسوف وفريق عمل البرنامج، وهو أمر بديهي حتّى لو كان البرنامج بريئاً من تهمة فبركة المقالب مع الضيوف، بسبب وضع الوسوف الصحّي الذي لا يحتمل أي مخاطرة من هذا النوع.

إذاً توقّع محبّو الوسوف الكثير وصدموا بردّات فعل باردة منه ومن ابنه، حتّى أنّه بدا أكثر تهذيباً من إطلالاته العادية التي لا يفوّتها دون أن يشتم المحاور والمشاهدين أيضاً.

الوسوف شتم هذه المرة بسلاسة لكن صافرة "التوت" كانت حاضرة، وقد سخر من رامز بقوله "حمد الله على سلامة أمك يا روح أمك".

ومع اكتشاف جورج لحقيقة المقلب لم يغضب كما كان متوقعاً منه، حتى عندما طلب منه رامز أن يسامحه فقال له "وحياة أمي مسامحك".

حلقة ليس فيها جديد سوى ظهور الوسوف الذي يضفي حياةً على أي برنامج يحلّ عليه، باستثناء حلقة الأمس التي ظهرت باردة حدّ الملل.

شاهدوا حلقة جورج وسوف في برنامج "رامز واكل الجو"