وفاة الممثل إروين كييس عن عمر 63 عاماً

توفي النجم Irwin Keyes عن عمر ناهز الـ63 عاماً في منزله في بلايا ديل راي-كاليفورنيا.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنّ سبب الوفاة مرض يُسمى "ضخامة الأطراف"، الذي يتسبّب به اضطراب الغدة النخامية.

يُشار إلى أنّ Irwin كان يعيش في مركز لإعادة التأهيل على مدى الشهرين الماضيين.

واشتهر الراحل بعدّة أعمال: "House Of 1000 Corpses" و "The Jeffersons"، إضافة إلى "Intolerable Cruelty".

يُذكر أنّ Irwin Keyes متزوّج بـTracy Fontaine منذ عام 2008.

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