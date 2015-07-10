بالفيديو: جاك سبارو يزور أطفالاً مصابين بالسرطان

زار النجم العالمي Johnny Depp مستشفى Lady Cilento في بريسبان في أستراليان حيث اجتمع بأطفال مصابين بالسرطان.

واللافت أن النجم البالغ من العمر 52 عاماً كان يرتدي ملابس شخصية القرصان Jack Sparrow الشهيرة، التي قدمها في سلسلة أفلام " Pirates Of The Caribbean".

وأمضى Johnny حوالى 3 ساعات في المستشفى، وهو يضحك ويلتقط الصور مع الأطفال ويتبادل العناقات والقبلات الحارّة معهم، وهي كلّها مشاهد التقطت لـ Juiced TV، وهو برنامج من إعداد هؤلاء الأطفال الذين يتعالجون في المستشفى، ويُبثّ أسبوعياً لحوالى 30 دقيقة ويعرض مقابلات مع أهمّ النجوم الذين يكرّسون أوقاتهم لزيارتهم.

يُذكر أنّ الأطفال استمتعوا كثيراً بحضور Johnny Depp معهم، ولاقت هذه الزيارة ردود فعل مرحبة.

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"