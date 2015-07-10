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وفاة المصمم الشهير كريستيان أوديجييه صاحب علامة Ed Hardy

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الجمعة 10-07-2015 16:33

توفي مصمم الأزياء الشهير Christian Audigier عن عمر ناهز الـ 57 عاماً بعد صراع مع مرض السرطان .
وبدأ Christian مسيرته في عالم تصميم الأزياء عندما كان في عمر الـ14، حين عمل مع الكثير من العلامت الشهيرة مثل: Guess، Levis، Diesel،Bisou Bisou.
وأطلق الراحل علامته الخاصة في عالم الأزياء " Ed Hardy" في عام 2004.
يُشار إلى أن Christian كان قد صرّح في نيسان/أبريل المنصرم بأنه يعاني من السرطان، وكان قد أصيب فيه بداية العام.
يذكر أن Nathalie Sorensen، حبيبة Christian Audigier، الذي كان يعيش مع أولاده، وقفت إلى جانبه طوال فترة علاجه.

 

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