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بالصور...الجمهور يشارك في جنازة سامي العدل والفنانون يبكونه

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بالصور...الجمهور يشارك في جنازة سامي العدل والفنانون يبكونه بالصور...الجمهور يشارك في جنازة سامي العدل والفنانون يبكونه

الجمعة 10-07-2015 18:26

انتهت منذ قليل مراسم تشيع جنازة الفنان القدير سامي العدل وكانت الجنازة عبارة عن تظاهرة شعبية تليق به.
حيث شارك الجمهور في الجنازة مع الفنانين اللذين حرصوا على الحضور مثل زينة التى ذهبت في وصلة من البكاء بمجرد رؤيتها لجثمان الراحل،وفاروق الفيشاوي ومنه شلبي وجمال سلميان وأحمد عيد وايمي مولي ولقاء الخميسي وزوجها حارس المرمى محمد عبد المنصف ومصطفى قمر ونقيب الممثلين أشرف زكي وزوجته روجينا والمخرجان خالد يوسف وسامح عبد العزيز وهاني مهنى.
وقد أوصت زوجته وأولاده القائمين على أمن المسجد بعدم دخول كاميرات احتراما لحرمة وقدسية الحدث الجلل.

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