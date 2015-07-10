حمدان بن مبارك: إنجازات الإمارات المتعاظمة حصاد غرس زايد

أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لوفاة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، أن إنجازات الإمارات المتعاظمة وصدارتها في المؤشرات التنافسية الدولية والموقع الاستراتيجي الذي حطت فيه قدم دولة الإمارات على خريطة العالم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية بل والإنسانية، ما هي إلا حصاد لما غرسه القائد المؤسس طيب الله ثراه، ولما رعاه وسهر على علاه خلفه الصالح الذين ساروا على نهجه، وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والرعاية الحثيثة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال معالي الشيخ حمدان بن مبارك: «إن مناقب الأب القدوة، رحمه الله، وغرس زايد ومآثره، أصلها ثابت في دولة الإمارات، وفروعها تلوح في سماء العالم كله، وفي مجالات الحياة كافة»، منوهاً معاليه بالمكانة العالمية المرموقة التي وصلت إليها الدولة باتباع هذا النهج وبرعاية قيادة حكيمة رؤيتها ثاقبة تستشرف المستقبل، والتي حقق التعليم العالي في ظلها مؤشرات تنافسية متقدمة على المستويين الإقليمي والعالمي، ومؤكداً استراتيجية الإبداع والابتكار التي تنتهجها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للحفاظ على تلك المكانة والمضي قدماً إلى ما هو أعلى منها بالإرادة القوية والعزيمة التي تتلاءم مع تعاظم التحديات ومتطلبات ومستجدات المراحل المقبلة، وللإسهام في تحقيق وعد القيادة بأن يكون الإماراتيون من أكثر شعوب العالم سعادة ورفاهية، وأن تكون الإمارات من أفضل دول العالم في يوبيلها الذهبي 2021.

وجدد معاليه العهد بهذه المناسبة التي يستذكرها كل فرد من شعب الإمارات بأن تبقى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذراع التي تبني المواطن الإماراتي، وأن تكون على قدر التحدي بإرساء قاعدة بشرية قوية لبنية تحتية مستدامة تعمل على توطين الاقتصاد الإماراتي المعرفي بالتعاون مع كل القطاعات والوزارات والمؤسسات في الدولة وخارجها، وبما تبنيه من شراكات معها، وأن تشهد الدولة ثمار هذا التوطين بإذن الله في 2021.