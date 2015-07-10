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ضبط 3 أسلحة نارية و64 زجاجة مولوتوف و44 صاروخا فى حملة أمنية بالإسماعيلية

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ضبط 3 أسلحة نارية و64 زجاجة مولوتوف و44 صاروخا فى حملة أمنية بالإسماعيلية ضبط 3 أسلحة نارية و64 زجاجة مولوتوف و44 صاروخا فى حملة أمنية بالإسماعيلية
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث قسم ثان الإسماعيلية حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون واستهدفت الحملة دائرة قسم ثان الإسماعيلية .

وتمكنت الحملة من ضبط 3 أسلحة نارية و64 زجاجة مولوتوف و44 صاروخ ألعاب نارية بحوزة عدد من المتهمين.

وكان اللواء منتصر ابوزيد مدير امن الإسماعيلية ، تلقى اخطارا من اللواء محمد جاد مدير المباحث الجنائية بالاسماعيلية يفيد بقيام الرائد أحمد الصغير رئيس مباحث قسم ثان ومعاونيه بالقبض على المدعو ( ص. ع. م ) 28 سنة عاطل مقيم شارع رضا ــ دائرة القسم مطلوب التنفيذ عليه فى 4 قضايا بتهم " سرقة ، سرقة بالإكراه ، ضرب بحوزته " فرد خرطوش ، و5 طلقات من ذات العيار و7 زجاجة مولوتوف و5 صاروخ " ألعاب النارية والمدعو ( م. أ .ع ) 23 سنة عاطل مقيم حى السلام ــ دائرة القسم مطلوب التنفيذ عليه فى قضية بتهمة " سرقة " وبحوزته 2 فرد خرطوش ، و5 طلقات من ذات العيار و10 زجاجة مولوتوف و8 صاروخ " ألعاب النارية والمدعو (إ. ع. م ) 29 سنة عاطل مقيم شارع رضا دائرة قسم ثان مطلوب التنفيذ عليه فى 6 قضايا بتهم " ضرب ، إيصال أمانة ، سرقة بالإكراه ، مخدرات " وبحوزته 10 زجاجة مولوتوف و2 صاروخ من ألالعاب النارية والمدعو (ك.ش. م ) 24 سنة عاطل مقيم عرايشية ــ دائرة قسم ثان مطلوب التنفيذ عليه فى 3 قضايا بتهم " سلاح نارى ، ضرب " وبحوزته 15 زجاجة مولوتوف و6 صاروخ من ألالعاب النارية والمدعو ( م. م .ف ) 21 سنة عاطل مقيم البلابسة ــ دائرة قسم ثان وبحوزته 12 زجاجة مولوتوف و10 صاروخ من ألالعاب النارية والمدعو (س. م. أ ) 25 سنة عاطل مقيم عرايشية مصر ــ دائرة قسم ثان وبحوزته 10 زجاجة مولوتوف و13 صاروخ من ألالعاب النارية ، واعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الدفاع.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365

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