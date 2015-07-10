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القبض على 13 مطلوبا لتنفيذ أحكام والتحقيق معهم فى الإسماعيلية

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القبض على 13 مطلوبا لتنفيذ أحكام والتحقيق معهم فى الإسماعيلية القبض على 13 مطلوبا لتنفيذ أحكام والتحقيق معهم فى الإسماعيلية
قال بيان أمنى صادر عن مديرية أمن الإسماعيلية: إن ضباط إدارة البحث الجنائى بالاشتراك مع مباحث تنفيذ الأحكام بالمديرية تمكنوا من ضبط 13 مطلوبا بدائرة قسم ثان الإسماعيلية، لتنفيذ أحكام قضائية والمثول أمام جهات التحقيق.

وقال العميد أحمد الشافعى رئيس المباحث فى تصريحات صحفية إن قائمة المضبوطين ضمت كل من (ع. ف. أ. م) - 23 سنة عاطل - مطلوب لتنفيذ حكم بالسجن 10 سنوات فى القضية رقم 1341 جنايات قسم ثان الإسماعيلية لسنة 2013 "سرقة بالإكراه" والعاطلين "إ. ع .م " - 29 سنة - و"ك. ش .م "- 24 سنة - و"م. م .ف" - 21 سنة - و"س. م. أ" - 25 سنة - و"ص. ع .م "- 28 سنة - و" م. أ .ع " - 23 سنة - مطلوب ضبطهم على ذمة اتهامهم بالبلطجة وفرض السيطرة فى القضية رقم 5886 جنج قسم ثان لسنة 2015.

كما ضمت قائمة المضبوطين كلا من العاطلين "م. أ. م "- 19 سنة - و"ع. ع. أ " - 19 سنة - و" ع. .ع .أ " - 25 سنة - و"ع. ف. ح "- 25 سنة - مطلوب ضبطهم على ذمة اتهامهم بالبلطجة فى القضية رقم 654 جنح قسم ثان الاسماعيلية لسنة 2015 .

وشملت القائمة كلا من " م . أ . ع " - 24 سنة عاطل - مطلوب على ذمة اتهامه بالبلطجة فى القضية رقم 3998 جنح قسم ثان لسنة 2015 و" م.ح .ر" - 25 سنة - مطلوب على ذمة اتهامه بالضرب والسرقة فى القضية رقم 5192 جنح قسم ثان لسنة 2015 ..وتم التحفظ على المتهمين وإحالتهم إلى النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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