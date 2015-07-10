القبض على 13 مطلوبا لتنفيذ أحكام والتحقيق معهم فى الإسماعيلية

وقال العميد أحمد الشافعى رئيس المباحث فى تصريحات صحفية إن قائمة المضبوطين ضمت كل من (ع. ف. أ. م) - 23 سنة عاطل - مطلوب لتنفيذ حكم بالسجن 10 سنوات فى القضية رقم 1341 جنايات قسم ثان الإسماعيلية لسنة 2013 "سرقة بالإكراه" والعاطلين "إ. ع .م " - 29 سنة - و"ك. ش .م "- 24 سنة - و"م. م .ف" - 21 سنة - و"س. م. أ" - 25 سنة - و"ص. ع .م "- 28 سنة - و" م. أ .ع " - 23 سنة - مطلوب ضبطهم على ذمة اتهامهم بالبلطجة وفرض السيطرة فى القضية رقم 5886 جنج قسم ثان لسنة 2015.
كما ضمت قائمة المضبوطين كلا من العاطلين "م. أ. م "- 19 سنة - و"ع. ع. أ " - 19 سنة - و" ع. .ع .أ " - 25 سنة - و"ع. ف. ح "- 25 سنة - مطلوب ضبطهم على ذمة اتهامهم بالبلطجة فى القضية رقم 654 جنح قسم ثان الاسماعيلية لسنة 2015 .
وشملت القائمة كلا من " م . أ . ع " - 24 سنة عاطل - مطلوب على ذمة اتهامه بالبلطجة فى القضية رقم 3998 جنح قسم ثان لسنة 2015 و" م.ح .ر" - 25 سنة - مطلوب على ذمة اتهامه بالضرب والسرقة فى القضية رقم 5192 جنح قسم ثان لسنة 2015 ..وتم التحفظ على المتهمين وإحالتهم إلى النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.