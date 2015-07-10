نشر كمائن وتمشيط منطقة مجمع البنوك بعد استهداف أحد الحراسات بأكتوبر

أغلقت أجهزة الأمن بالجيزة محيط منطقة مجمع البنوك بعد قيام مجهولين باستهداف قوة أمنية لحراسة أحد البنوك بدائرة قسم ثان أكتوبر.

ومشطت قوات الأمن المنطقة وتم فرض عدة أكمنة فى محيط الحادث فى محاولة لمنع هروب تلك العناصر الإرهابية والقبض عليهم.

وأفاد مصدر أمنى، أن المجند وأمين الشرطة اللذين أصيبا فى تبادل إطلاق النار مع المجهولين تم نقلهم إلى مستشفى 6 أكتوبر فى حالة حرجة لتلقى العلاج.

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