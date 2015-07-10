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مصرع «مُسعف» بالوادي الجديد في حادث مروري‎

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مصرع «مُسعف» بالوادي الجديد في حادث مروري‎ مصرع «مُسعف» بالوادي الجديد في حادث مروري‎

 

أرشيفية

لقى عبد الفتاح عبد الله عبد المقصود ، 58 سنة، مسعف بمرفق إسعاف الوادي الجديد، مصرعه بعد أن صدمته سيارة بطريق الخارجة – بلاط  أثناء عبوره الطريق.

تلقي اللواء نبيل العشرى مدير أمن الوادي الجديد بلاغًا، يفيد بمصرع مسعف بمرفق إسعاف الوادي الجديد بعد ان صدمته سيارة ملاكي بطريق الخارجة – بلاط  أثناء عبوره للطريق لإحضار مياه مثلجة من أحد نقاط الإرسال الإذاعي والتليفزيوني بالمنطقة لتناول الإفطار.

وتم نقل المسعف بسيارة الاسعاف الي مستشفى الداخلة المركزي وتبين وفاته بعد اصابته بنزيف داخلي بسبب قوة الاصطدام مع السيارة، جاري تحرير محضر بالحادث واخطار النيابة العامة للتحقيقات.

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