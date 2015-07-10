أمن الجيزة: الهجوم على حراسة بنك أكتوبر نفذه 4 إرهابيين ملثمين

أفاد مصدر أمنى بالجيزة، أن العناصر الإرهابية التى استهدفت البنك التجارى الدولى بمنطقة ثان أكتوبر، بدأت بإلقاء قنبلة على كشك الحراسة، وأثناء مطاردة أمين شرطة ومجند لتلك العناصر ومحاولة ضبط الإرهابى الذى ألقى القنبلة، أطلق مسلح وابلًا من الأعيرة النارية من السيارة التى تم تنفيذ الحادث الإرهابى من خلالها.

وأكد المصدر أن تلك العناصر كانوا ملثمين ويستقلون سيارة ماركة "بيجو" ولا تحمل لوحات معدنية، وأن أحد الإرهابيين ترجل على قدميه وألقى القنبلة التى أحدثت تلفيات بواجهة البنك، وأثناء مطاردتهم قام شخص آخر من داخل السيارة بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تسبب فى إصابة شرطيين.

وأضاف المصدر أن العناصر الإرهابية التى نفذت الحادث كانوا 4 أشخاص، وأن القوة الأمنية المكلفة بحراسة البنك أجبرت تلك العناصر على الانسحاب والهروب إلى منطقة جبلية.

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