31 مليون جنيه زيادة في الخطة الاستثمارية المحلية بالوادي الجديد

اعتمد، اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، 88 مليون جنيه لتمويل الخطة الاستثمارية، وتوزيعها على المراكز والديوان العام، لاستكمال أعمال الكهرباء والطرق وتحسين البيئة والأمن والمرور.

وأوضح المحافظ، أن الخطة تزيد على العام الماضي بنحو 31 مليون جنيه، من أجل النهوض بالخدمات التي تقدمها الدولة لأبناء الإقليم، ورفع مستوى العديد منها، وتنمية المناطق الاستثمارية، التي تعد من عوامل الجذب للمستثمرين لإتاحة فرص عمل جديدة للشباب بالمحافظة.

وشدد عشماوي، على ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطة الاستثمارية، وعرض تقرير كل أسبوع حول معدل التنفيذ، والمتابعة الشخصية على الواقع من جميع مديري المديريات ورؤساء المراكز الإدارية، حتى يتم الانتهاء من هذه المشروعات والاستفادة منها على أرض الواقع.