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جمارك مطار برج العرب تحبط 4 محاولات تهريب مبيدات زراعية محظورة

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جمارك مطار برج العرب تحبط 4 محاولات تهريب مبيدات زراعية محظورة جمارك مطار برج العرب تحبط 4 محاولات تهريب مبيدات زراعية محظورة
أحبطت سلطات جمارك مطار برج العرب الدولى برئاسة محمود فرغلى 4 محاولات تهريب كمية كبيرة من المبيدات الزراعية المحظور استيرادها دون موافقة مسبقة من لجنة مبيدات الآفات الزراعية وكمية من الهواتف المحمولة للتهرب من القيود الاستيرادية والرسوم الجمركية المقررة.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، فى تصريح اليوم، إن المحاولة الأولى كانت أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المصريين القادمين من جدة بالسعودية على خطوط طيران شركة "إير جو"، حيث تم الاشتباه فى أحد الركاب وبتفتيشه تم العثور على 316 عبوة مختلفة الأحجام من المبيدات الزراعية المحظورة، مضيفا: أن القيمة الإجمالية للمضبوطات تقدر بأكثر من 57 ألف جنيه، والرسوم بنحو 096ر12 ألف جنيه وإن المحاولات الثلاثة الأخرى فكانت تهريب 3 ركاب مصريين قادمين من لهواتف محمولة "إيفون 6"، مستغلين التيسيرات الممنوحة للقادمين من العمرة، وبتفتيشهم تبين أن كل راكب منهم قام بوضع كمية من الهواتف المحمولة داخل كراتين العبوات البلاستيكية لمياه زمزم.

وأشار إلى أن الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك قرر تحرير محاضر تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات وإحالة الركاب للنيابة لاتخاذ اللازم.

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مصر 365

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