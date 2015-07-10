فتح نزل الشباب بالعريش أمام النازحين بالشيخ زويد

أعلنت محافظة شمال سيناء عن فتح نزل الشباب بمدينة العريش أمام الأسر التى نزحت من مناطق العمليات الأمنية بالشيخ زويد.

وقال مصدر مسئول بالمحافظة إنه تم تسكين 3 أسر تعرضت منازلها للتدمير ولديها مصابون بمستشفى العريش، مشيرا إلى أنه سيتم تسكين 6 أسر أخرى لا مأوى لها غدا، لافتا إلى أن نزل الشباب يتسع لعدد 12 أسرة ويقوم الهلال الأحمر بتوفير حاجيات الأسر التى تم تسكينها.

من ناحيتها أعلنت التضامن الاجتماعى بالعريش عن استقبال طلبات النازحين لتسجيل بياناتهم بديوان المديرية يوميا لتوفير احتياجاتهم.

وقال مصدر بمديرية التضامن الاجتماعى، إن عدد الأسر التى تم تسجيلها ونزحت يبلغ عددها نحو ألف أسرة تقيم فى مناطق بالعريش ومضمار الهجن وخلف العبور وزارع والميدان وخلف مصنع رياض وعاطف السادات وكرم أبونجيله ومنطقه ميناء أبى صقل ومصفق ببئر العبد.