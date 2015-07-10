أخبار عاجلة

مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بعد نصف قرن.. شيحة لـ «الثقافة»: أُريدُ معاشًا

Google+ Print
بعد نصف قرن.. شيحة لـ «الثقافة»: أُريدُ معاشًا بعد نصف قرن.. شيحة لـ «الثقافة»: أُريدُ معاشًا

 

المطربة الشعبية جمالات شيحة

كتب: محمد  الموجي
>
> ناشدت المطربة الشعبية جمالات شيحة -واحدة من رواد فن الموال الشعبي في - وزارة الثقافة أن تعطي لها حقها في التعيين، والحصول على معاش، الأمر الذي تأخر أكثر من 50 عامًا -على حد قولها-.

وأضافت شيحة خلال تصريح خاص لوكالة «ONA»: بدأت العمل بالثقافة الجماهيرية منذ عام 1961، حيث قدمني الأستاذ زكريا الحجاوي إلى الجمهور، وعملت مع الراحلة خضرة محمد خضر بأحد المشاريع الثقافية بالمنصورة، ولفيت القرى والنجوع، لفيت مصر كلها تبع قصور الثقافة، وكنا بناخد ملاليم.

ووجهت شيحة نداءًا، لوزير الثقافة، انظر إلى أمر فنانة أثبتت وجودها في كل مكان، حملت اسم مصر وعرفت العالم بفن الموال الشعبي، ولم تحصل على حقها منذ أكثر من 50 عامًا.

وأشارت، شيحة إلى أنها قامت بتعليم عدد من المطربين والمطربات فن الموال الشعبي، وقامت الوزارة بتوظيفهم وتجاهلها رغم أنها تسبقهم في العمل، مستنكرة: هل بذلوا مجهودًا أكثر مني؟!

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر