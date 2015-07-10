بعد نصف قرن.. شيحة لـ «الثقافة»: أُريدُ معاشًا

كتب: محمد الموجي

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> ناشدت المطربة الشعبية جمالات شيحة -واحدة من رواد فن الموال الشعبي في مصر- وزارة الثقافة أن تعطي لها حقها في التعيين، والحصول على معاش، الأمر الذي تأخر أكثر من 50 عامًا -على حد قولها-.

وأضافت شيحة خلال تصريح خاص لوكالة «ONA»: بدأت العمل بالثقافة الجماهيرية منذ عام 1961، حيث قدمني الأستاذ زكريا الحجاوي إلى الجمهور، وعملت مع الراحلة خضرة محمد خضر بأحد المشاريع الثقافية بالمنصورة، ولفيت القرى والنجوع، لفيت مصر كلها تبع قصور الثقافة، وكنا بناخد ملاليم.

ووجهت شيحة نداءًا، لوزير الثقافة، انظر إلى أمر فنانة أثبتت وجودها في كل مكان، حملت اسم مصر وعرفت العالم بفن الموال الشعبي، ولم تحصل على حقها منذ أكثر من 50 عامًا.

وأشارت، شيحة إلى أنها قامت بتعليم عدد من المطربين والمطربات فن الموال الشعبي، وقامت الوزارة بتوظيفهم وتجاهلها رغم أنها تسبقهم في العمل، مستنكرة: هل بذلوا مجهودًا أكثر مني؟!