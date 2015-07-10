أخبار عاجلة

مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

إسماعيل هنية: حماس لا تريد الدخول فى حرب جديدة مع إسرائيل

Google+ Print
إسماعيل هنية: حماس لا تريد الدخول فى حرب جديدة مع إسرائيل إسماعيل هنية: حماس لا تريد الدخول فى حرب جديدة مع إسرائيل
أكد إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن الحركة لا تريد الدخول فى حرب جديدة مع إسرائيل ، مضيفا أن الحركة تسعى لإبقاء كلمة المقاومة العليا ودعمها لمواجهة المخاطر، ورفع الحصار، ودعم سكان القطاع.

وأوضح هنية، في تصريح لـ"الخليج أونلاين" أن مرحلة الإنفراجة لقطاع غزة اقتربت، والفترة المقبلة ستكون إيجابية وهامة لاهالي القطاع، موضحا أن حماس تسعى جاهدة من خلال كل التحركات التي تُجريها مع عدة أطراف لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة.

وقال هنية: "الحصار لن يطول، وبفضل الجهود الفلسطينية الكبيرة التي تُبذل على عدة صعد واتجاهات سيزول، ونقترب من مرحلة الانفراجة وإنهاء الحصار دون ثمن سياسي".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365