إسماعيل هنية: حماس لا تريد الدخول فى حرب جديدة مع إسرائيل

أكد إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن الحركة لا تريد الدخول فى حرب جديدة مع إسرائيل ، مضيفا أن الحركة تسعى لإبقاء كلمة المقاومة العليا ودعمها لمواجهة المخاطر، ورفع الحصار، ودعم سكان القطاع.

وأوضح هنية، في تصريح لـ"الخليج أونلاين" أن مرحلة الإنفراجة لقطاع غزة اقتربت، والفترة المقبلة ستكون إيجابية وهامة لاهالي القطاع، موضحا أن حماس تسعى جاهدة من خلال كل التحركات التي تُجريها مع عدة أطراف لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة.

وقال هنية: "الحصار لن يطول، وبفضل الجهود الفلسطينية الكبيرة التي تُبذل على عدة صعد واتجاهات سيزول، ونقترب من مرحلة الانفراجة وإنهاء الحصار دون ثمن سياسي".