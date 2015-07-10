احتجاز صحفى أردنى لخرقه حظر النشر فى قضية إحباط مخطط إرهابى

يقول صحفى أردنى بارز أن صحفيا فى صحيفة الرأى التى تديرها الدولة أمر بحبسه 15 يوما بعد أن خرق حظر النشر فى المؤامرة الإرهابية التى تم احباطها.

وقال نائب رئيس التحرير خليل الشوبكى اليوم الجمعة أن صحيفته ونقابة الصحفيين الأردنيين طالبتا بالإفراج الفورى عن غازى المرياط وتلقيا تأكيدات من الحكومة بإطلاق سراحه قريبا.

وكتب المرياط قصة صحفية (متابعة) حول القبض على مشتبه به عراقى الجنسية يزعم أن جماعة إيرانية أرسلته لتنفيذ تفجيرات فى الأردن. واعتقل الصحفى يوم الأربعاء، بعد يومين من فرض محكمة أمن الدولة حظر على النشر فى القضية.

ويقول الشوبكى أن الصحيفة لم تتلق قرار حظر النشر.

وفى نيويورك طالبة لجنة حماية الصحفيين بإطلاق سراح المرياط.

>