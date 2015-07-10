بمجموعة مُذهلة اختتم "فالنتينو" أسبوع الموضة للأزياء الراقية

أسبوع الموضة للأزياء الراقية في باريس، المدينة التي تحتضنه منذ سنوات، غير أن دار "فالنتينو" Valentino نقل الختام ولأول مرة إلى مدينة روما الإيطالية التي منها انطلق الدار في ستينيات القرن الماضي، ومن هذه المدينة وتاريخها العريق وقياصرتها استوحيت هذه المجموعة وبحضور مؤسس الدار السيد Valentino Garavani وعلى منصة ضخمة شُيّدت خصيصاً في ساحة "Mignanelli" قدم الثنائي المُبدع Maria Grazia Chiuri و Pierpaolo Piccioli أجمل مجموعاتهم لدار "فالنتينو" Valentino مُنذ استلامهما الإدارة الإبداعية من 7 سنوات. وقد طغى على المجموعة اللون الأسود الذي يعتقد المصممان أنه مرتبط بالغموض الذي يلف مدينة روما، وطبعاً اللون الأحمر الذي يعتبر إحدى علامات الدار الشهيرة، واللون الذهبي. الكثير من الرموز القديمة طُبعت على الأقمشة كما أن القصّات استوحيت بشكل عام من الملوك، والقياصرة، وحتى الجنود في تلك الحقبة. مع الكثير من الإكسسوارت الذهبية من عقود وزينة للرأس، وطبعاً الأحذية المسطحة مع الربطات التي أصبحت أيضاً عنصر أساسي من هوية الدار.

مجموعة ساحرة، مُرهفة، غامضة اختتم بها دار "فالنتينو" Valentino أسبوع موة مميز للأزياء الراقية.