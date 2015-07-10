أسبوع باريس في يومه الأخير: زهير مراد يعكس جماليات السماء في ليلية صيفية

شهد اليوم الخامس والأخير من أسبوع باريس للخياطة الفاخرة عرض المصمم زهير مراد الذي يري الشتاء المقبل مشعاً بالنجوم. استوحى مراد أزياء السهرة الراقية التي عرضها من جماليات السماء في ليلة صيفية، فكادت رسومات النجوم تنطق من شدة بريقها التي طرزت بها فساتين السهرة ذات الطلة السبعينية التي تذكر بأناقة وغلامور نجمات سينما السبعينات. القصات جاءت في غاية الانوثة، طعمت بتطريزات فاخرة بالخطوط الفضية والاحجار التي جاءت على شكل نجوم وشهاب لامعة ومذنبات ورسومات الأبراج. وما أضاف مزيداً من أناقة على المجموعة تلك الكابات التي انسدلت على ظهور العارضات المصنوعة من القماش المخملي والفرو الناعم، والأحزمة الفضية على شكل رسوم التي رسمت خصور العارضات. أما الألوان فجاءت هادئة حيث ابتعد زهير مراد هذه المرة عن الألوان الصارخة التي تعودنا على رؤيتها في عروضه السابقة واكتفى ببريق النجوم والخطوط الذهبية. أما الألوان الأخرى التي تنوّعت ما بين الأسود، الكحلي، الرمادي والأحمر العقيقي، فقد جاءت راقية. وقد لاحظنا اعجاب عدد كبير من الحضور بهذا العرض حيث عبرت احدى الحاضرات عند ظهور فستان العروس الذي جاء ملكيا بقولها: "انه من أجمل عروض زهير مراد".

سيعجبك أيضاً: