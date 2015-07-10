كشخة 23 رمضان من سيدتي نت

تختار لك مجلة "سيدتي" يوميًّا إطلالةً مناسبةً لشهر رمضان المبارك لتستوحي منها ما يناسبك في إطلالتك في الشهر الفضيل .

في هذا اليوم، اخترنا لك إطلالة فخمة وأنيقة من الإعلامية علا فارس، التي حضرت سحور الشيخ محمد بن راشد في دبي متألقة بجلابية تحمل توقيع المصمّم قاسم القاسم، من ماركة شالكي.

عرفت علا فارس بستايلها البسيط في ارتداء الملابس وتنسيقها. وقد نسّقت إطلالتها مع حقيبة كتف عملية جميلة. ولكن إطلالة كهذة لربما كان من الأفضل تنسيقها مع حقيبة سهرة لتزيد من فخامتها وجمالها.

شاهدي معنا إطلالة علا فارس، وشاركينا برأيك!