إطلالات لافتة لنجمات الصفّ الأوّل في باريس!

انتهى اليوم أسبوع الموضة الباريسي للأزياء الراقية لموسم خريف وشتاء 2015-2016، والذي كان حافلاً بحضور عدد كبير من النجمات العالميّات، اللواتي احتللن الصفوف الأولى لأهمّ عروض الأزياء. وقد اخترن إطلالات رائعة ومُبتكرة، كي يجارين التصاميم التي قُدّمت على المنصّات.

ومن أكثر الإطلالات التي لفتتنا، كانت لعارضة الأزياء Irina Shayk في عرض أزياء Versace وقد اختارت فستاناً أصفر، حمل توقيع الدار وبدت مُشرقة وحيويّة فيه. كما إطلالة Naomi Campbell في تيور أبيض أنيق مؤلّف من سترة وسروال ، اختارته أيضاً لعرض Versace. وإطلالة الممثلة Emily Blunt التي كانت ناعمة وهادئة بالأبيض في عرض Dior، الذي حضرته أيضاً Rosie Huntington-Whiteley وبدت غاية في العصريّة، بتنسيقها شورت مع توب لها كشكش على الخصر. في عرض Chanel قام Karl Lagerfeld بتصميم ملابس خاصّة لضيفاته، تناسب أسلوبهنّ وشخصياتهنّ، مثل Julianne Moore، وKirsten Stewart اللتين بدتا رائعتين بالفعل.

أما في عرض GiambattistaValli فقد تألقت Jessica Alba بفستان قصير ذي تصميم شبابي أنيق. وفي عرض Elie Saab بدت إليسا غاية في النعومة بفستان من الدانتيل الأبيض. بينما اختارت عارضة Petra Nemcovaالزيّ الأحمر الحيوي لحضور عرض أزياء الدار أيضاً. وفي عرض Armani Prive تألقت Naomi Watts بتصميم ناعم بالأبيض.

شاهدي هنا أبرز إطلالات النجمات في أسبوع الموضة في باريس، واختاري معنا النجمة الأكثر أناقة برأيك.

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