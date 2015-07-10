العلاج بهرمون التستوستيرون لا يعالج سرعة القذف عند الرجال

كشفت دراسة علمية حديثة أن علاج الرجال بهرمون التستوستيرون يساعد من يعانون فقط من مشاكل تتعلق بالعجز الجنسى الناتج عن انخفاض مستويات هذا الهرمون، ولكنه غير مجدٍ مع أولئك الذين يعانون من اضطرابات القذف.

وتشير التقديرات إلى أن هناك ما بين 10 فى المئة إلى 18 فى المئة من الرجال لديهم سرعة القذف، ولا يوجد لهم علاج، وفقًا لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA".

وأجرى الباحثون تجربة شملت حوالى 76 رجلاً يعانون من سرعة القذف ولديهم أيضا مستويات منخفضة من هرمون تستوستيرون، وتلقوا 2 فى المئة من هرمون التيستوستيرون على الجلد أو فى هيئة دواء وهمى، ثم أخذ الباحثون عينة من السائل المنوى لتحليلها.

ووجد الباحثون، أنه على الرغم من أن الرجال الذين تلقوا جرعة من هرمون التستوستيرون حدث لديهم تحسن طفيف فى كم السائل المنوى ووظيفة النشوة الجنسية، إلا أنه لم تتحسن لديهم مشاكل سرعة القذف.

ونشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News"، وذلك فى العاشر من شهر يوليو الجارى.

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