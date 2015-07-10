إصابة 9 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بالمنيا

أصيب 9 أشخاص بينهم أمين شرطة ومجند وخفير فى مشاجرة بين عائلتين بإحدى قرى مركز أبوقرقاص بسبب خلافات الجيرة.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا، إخطارا، من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائى بالمديرية، يفيد حدوث مشاجرة بيين عائلتين بقرية منشية دعبس بمركز أبو قرقاص بالمنيا.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المشاجرة نشبت بين كل من عادل. ف 55 سنة غفير من مركز أبو قرقاص بالمنيا، ومصاب بجرح قطعى بالرأس ونزيف داخلى واشتباه بكسر فى الجمجمة وحسن.ع 40 سنة أمين شرطة بملوى، مصاب بجرح قطعى الرأس ورضا.ع 29 سنة عامل، مصاب بجرح فى الذراع اليمنى، وقمر.ع 37 سنة ربة منزل مصابة بكدمات فى البطن، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.

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