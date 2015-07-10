تحصين 6 آلاف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية فى المنيا

قامت مديرية الطب البيطرى بالمنيا بعمل عدد من القوافل البيطرية خلال عام 2015، وذلك لتقديم بعض الخدمات العلاجية لعدد يقدر بـ35643 حيوان.

وأوضح تقرير للمديرية تم عرضه على اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا أن تلك القوافل أسفرت عن تحصين 6529 حيوان ضد الحمى القلاعية، و6116 حيوان ضد حمى الوادى، و2508 حيوان ضد الجدرى، و54 حيوان ضد نيموباك، و18 حيوان ضد الحمى، و156 حيوان ضد لانتيرو.

من جانبها، قالت الدكتورة أمل عبدالفتاح مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية قد اتخذت كافة الإجراءات الواجب اتباعها لمجابهة مرض أنفلونزا الطيور، وذلك بالمرور على الرياشات بالمراكز خلال الفترة من 21/6/2015 حتى 9/7/2015 وتمكنت من تطهير 38 رياشة بالعدوة لـ1587 طائر، 83 رياشة بمغاغة لـ2559 طائر، 56 رياشة ببنى مزار لـ970 طائر، و64 رياشة بمركز مطاى لـ1383 طائر، و162 رياشة بمركز سمالوط لـ2838 طائر، و70 رياشة بمركز المنيا لـ3066 طائر، 104 رياشة بمركز أبوقرقاص لـ4383 طائر، و73 رياشة بمركز ملوى لـ2393 طائر، 63 رياشة بمركز ديرمواس لـ1782 طائر، وتم هذا التطهير على كافة مراكز المحافظة بإجمالى 713 رياشة لـ20961 طائر.

وتنوعت أماكن التطهير لتلك الرياشات بين المحلات التجارية والمنازل.

وأضافت أن الحملة تمكنت خلال الفترة من 12/11/2014 حتى 8/7/2015 من ضبط 104353 حالة نفوق للطيور، وإعدام 10724 طائر، وتحصين 1778948 حالة بالمنازل، و840265 حالة بالحضانات، و93000 حالة بالمزارع.

وقامت الحملة بزيارة 233967 منزل من أجل خفض معدل الحمل الفيروسى بقرى محافظة المنيا إعتباراً من 20/1/2015 حتى 8/7/2015 وتطهير 208174 منزل، و674 رياشة، و27 سوق، وإعدام 352 طائر، وضبط 790 طيور نافقة.

كما تنوعت التحصينات التى تقوم بها الحملة خلال عام 2015 لتشمل تحصين 119406 أبقار، 36241 جاموس، 58500 أغنام، 572 ماعز، ضد مرض الحمى القلاعية، كما تم تحصين 77169 أبقار، و76940 أغنام ضد مرض الجلد العقدى، و6640 أبقار، و1762 جاموس، و10 أغنام ضد مرض النيموباك.