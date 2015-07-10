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تكريم 600 متسابق من حفظة القرآن الكريم بقرى مركز طنطا

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نظمت إدارة مسجد العمدة، بقرية ميت حبيش فى الغربية، اليوم الجمعة، حفل توزيع مسابقة القرآن الكريم برعاية البرلمانى السابق مصطفى النويهى.

شارك فى المسابقة 600 متسابق من حفظة القرآن الكريم بقرى مركز طنطا، وتم تكريم جميع المشاركين، وتقديم جوائز عينية للفائزين، فيما أشرف على المسابقة، الشيخ محمد حماد، شيخ المسجد الأحمدى السابق، والشيخ محمد عبد الموجود، وكيل وزارة بهيئة الأوقاف، والشيخ محمد خلف شيخ المسجد.
>جانب من حفل توزيع الجوائز -اليوم السابع -7 -2015
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جانب من حفل توزيع الجوائز

لجنة الإشراف علي المسابقة -اليوم السابع -7 -2015
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لجنة الإشراف علي المسابقة

المشاركون في انتظار توزيع الجوائز -اليوم السابع -7 -2015
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المشاركون في انتظار توزيع الجوائز


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