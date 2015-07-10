ضبط ارهابي مسئول عن تنفيذ عمليات ضد الشرطة بالسويس

تمكن ضباط الأمن الوطنى بالسويس، عصر اليوم الجمعة، من ضبط إرهابى، عضوا بإحدى الخلايا النوعية الخطرة التى تتولى تنفيذ أعمال إرهابية ضد قوات الشرطة والجيش، وتخريب المنشآت العامة.

كانت تحريات ضباط الأمن الوطنى، قد توصلت إلى أن المتهم "أحمد. ف" 20 سنة طالب جامعى، ومقيم بحى فيصل فى السويس، قد شارك بالانضمام وتنفيذ عدة عمليات إرهابية فى السويس، تم خلالها استهداف المنشآت العامة بالعبوات الناسفة، واشتراكه مع آخرين بالجماعة الإرهابية فى تنفيذ عمليات ضد قوات الشرطة.

وتبين بالفحص أنه مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 631 لسنة 2015 إدارى السويس، والمقيدة برقم 134 جنايات عسكرى السويس، الخاصة بإضرام النيران فى 9 سيارات داخل منطقة المستعمرة بشركة السويس لتصنيع البترول أول فبراير.