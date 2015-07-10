حل مجلس إدارة مركز شباب العزيزية بالغربية بسبب "إشارة رابعة"

أصدر سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية قرار بحل مجلس إدارة مركز شباب قرية العزيزية التابعة لدائرة مركز سمنود نظرا لمخالفتهم التعليمات الإدارية، ورفع أحد الفرق الرياضية المشاركة فى الدورة الرمضانية علامات رابعة.

كان محمد شحاتة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية قد تقدم بمذكرة رسمية إلى سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية للنظر فى قيام أحد الفرق المشاركة فى الدورة الرمضانية بمركز شباب العزيزية، برفع شارة رافعة علاوة على قيامهم بارتداء تيشرت مطبوع علية صورة لأحد شباب أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسى. وقرر المحافظ حل مجلس الإدارة حسب التعليمات الإدارية.

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