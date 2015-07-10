أخبار عاجلة

مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

حل مجلس إدارة مركز شباب العزيزية بالغربية بسبب "إشارة رابعة"

Google+ Print
حل مجلس إدارة مركز شباب العزيزية بالغربية بسبب "إشارة رابعة" حل مجلس إدارة مركز شباب العزيزية بالغربية بسبب "إشارة رابعة"
أصدر سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية قرار بحل مجلس إدارة مركز شباب قرية العزيزية التابعة لدائرة مركز سمنود نظرا لمخالفتهم التعليمات الإدارية، ورفع أحد الفرق الرياضية المشاركة فى الدورة الرمضانية علامات رابعة.

كان محمد شحاتة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية قد تقدم بمذكرة رسمية إلى سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية للنظر فى قيام أحد الفرق المشاركة فى الدورة الرمضانية بمركز شباب العزيزية، برفع شارة رافعة علاوة على قيامهم بارتداء تيشرت مطبوع علية صورة لأحد شباب أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسى. وقرر المحافظ حل مجلس الإدارة حسب التعليمات الإدارية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365