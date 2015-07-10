حل مجلس إدارة مركز شباب العزيزية بالغربية بسبب "إشارة رابعة"

أصدر سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية قرار بحل مجلس إدارة مركز شباب قرية العزيزية التابعة لدائرة مركز سمنود نظرا لمخالفتهم التعليمات الإدارية، ورفع أحد الفرق الرياضية المشاركة فى الدورة الرمضانية علامات رابعة.إعلان - Ads إعلان - Ads
كان محمد شحاتة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية قد تقدم بمذكرة رسمية إلى سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية للنظر فى قيام أحد الفرق المشاركة فى الدورة الرمضانية بمركز شباب العزيزية، برفع شارة رافعة علاوة على قيامهم بارتداء تيشرت مطبوع علية صورة لأحد شباب أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسى. وقرر المحافظ حل مجلس الإدارة حسب التعليمات الإدارية.
كان محمد شحاتة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية قد تقدم بمذكرة رسمية إلى سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية للنظر فى قيام أحد الفرق المشاركة فى الدورة الرمضانية بمركز شباب العزيزية، برفع شارة رافعة علاوة على قيامهم بارتداء تيشرت مطبوع علية صورة لأحد شباب أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسى. وقرر المحافظ حل مجلس الإدارة حسب التعليمات الإدارية.
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