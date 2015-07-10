استنفار أمنى بالبحيرة لمواجهة أى أعمال إرهابية خلال أيام العيد

أكد اللواء محمد فتحى إسماعيل مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة أن المديرية اتخذت كافة الاستعدادات الأمنية لمواجهة كل صور الأعمال الإرهابية والتخريبية التى من المتوقع أن تقوم بها أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية من مختلف الفصائل الإرهابية، خلال تلك المرحلة حتى أيام عيد الفطر المبارك.

ولفت إلى أن المديرية رفعت حالة الاستنفار القصوى في جميع القطاعات وكثفت وجودها الأمنى أمام وحول المؤسسات والمنشآت الحيوية ومرافق الدولة ووسائل النقل العام ومحطات القطار ، وذلك للتصدى لأى محاولات آثمة تستهدف إشاعة الفوضى وترويع المواطنين.

وأكد مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة أن المديرية ستتصدى لكافة أشكال العنف وستواجه أى محاولات للخروج على القانون بكل حزم وقوة وفقاً للقانون، منوهاً إلى أنه سيتم نشر القوات فى كافة مراكز المحافظة والشوارع الرئيسية والميادين وستشارك فى عمليات التأمين القوات المسلحة وقوات الانتشار السريع وتشكيلات من الأمن المركزى وقوات أمن البحيرة بالإضافة إلى ضباط من الأمن العام والمباحث الجنائية وضباط من فرع الأمن الوطنى بالبحيرة.

وشدد مدير أمن البحيرة على أهمية اتخاذ كافة التدابير الأمنية من أجل الحفاظ على مناخ الأمن والاستقرار، وتوفير حياة آمنة ومستقرة لأبناء محافظة البحيرة.

وأكد مساعد وزير الداخلية على أنه لن يسمح للجماعة الإرهابية بالقيام بأعمال عنف مهما كلفهم من تضحيات وستتم مواجهة أى أعمال إرهابية بكل حسم، ولن يسمح بالمساس بأمن البلاد، ولن يتهاون مع أى فرد يحاول الخروج عن القانون.

وأشار مدير أمن البحيرة إلى أنه تم الدفع بـ 3 تشكيلات من قوات الأمن والمدرعات المصفحة بالإضافة إلى الاستعانة بـ 20 مجموعة قتالية مسلحة بتسليحات متطورة لتأمين المنشآت الحيوية وجميع الميادين، وللتصدى لأى أعمال من شأنها الإضرار بالأمن العام قد تحدث من قبل الجماعات الإرهابية.

جاء ذلك خلال حوار خاص لمدير أمن البحيرة لـ"اليوم السابع" وأضاف مساعد وزير الداخلية أنه رغم ما تقوم به جماعة الإخوان الإرهابية من موجات عنف وتفجيرات وهجوم إرهابى خسيس طالت العديد من الأبرياء من أبنائنا رجال القوات المسلحة والشرطة، لن يرهبنا وسيتم ملاحقة العناصر الإرهابية حتى يتم القضاء نهائياً على الإرهاب، مشيراً إلى أنه تم وضع خطة أمنية استباقية لمواجهة الجماعات الإرهابية غير مسبوقة، من خلال توسيع دائرة الاشتباه الجنائى، والعمل على توجيه عدة ضربات أمنية استباقية للمسجلين خطر والعناصر الإرهابية، خاصة فى المناطق التى تشتهر بالجماعات المتطرفة والخارجين عن القانون، تحسبا لوقوع أى أعمال عنف من قبل عناصر الإخوان الإرهابية بالتزامن مع موجات العنف التى تشهدها البلاد ، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال الإرهابية لن تنال من عزيمة المصريين ولن تُثنى مصر وشعبها العظيم على مواجهة الإرهاب وقوى التطرف الغاشم.

وأضاف مدير الأمن أنه أصدر توجيهات صريحة لمدير إدارة البحث الجنائى اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، بضرورة التنبيه على ضباط وأفراد المباحث بضرورة تكثيف التواجد الأمنى على جميع مداخل المدن خاصة المدن الحدودية التى تربط بين المحافظة والمحافظات المجاورة.

وأكد مساعد الوزير أنه أصدر تعليمات واضحة وصريحة للعقيد جمال ياسين، مدير إدارة الحماية المدنية بالبحيرة، بالمرور الدائم على المنشآت الحيوية والميادين العامة والحدائق بشكل مستمر والقيام بعملية تعقيم وفحص لها باستخدام أحدث الأجهزة المتطورة للكشف عن المفرقعات، بالاستعانة بمجموعات من أكفأ ضباط وأفراد المفرقعات للكشف الجيد لمحيط تلك المنشآت الحيوية والميادين العامة عن المفرقعات والاستعانة بمجموعة كبيرة من الكلاب البوليسية، للكشف عن أى أجسام غريبة مشتبه فيها.

ولفت مدير أمن البحيرة إلى أنه تم وضع كل الآليات المناسبة التى تضمن تأمين المنشآت الحيوية والشارع البحراوى وجميع الميادين والحدائق والمتنزهات.

وأوضح " مدير أمن البحيرة " أنه تم عمل خطة انتشار سريع لأكثر من 20 دورية شرطة متحركة بشتى مراكز ومدن المحافظة مكونة ضباط مباحث وضباط نظام شارك فيها اللواء نبيل عبد الفتاح نائب مدير أمن البحيرة ، واللواء أشرف عطية مساعد المدير للأمن العام ومجموعات قتالية مسلحة بتسليحات متطورة برفقتها خبراء المفرقعات للمرور الدائم على المنشآت الحيوية والميادين ومتابعة الأمن عن قرب والتدخل الفورى والسريع فى حالة حدوث أى شىء يهدد الأمن العام، من قبل الخوارج من الإخوان وأنصارهم من الجماعات الإرهابية ، علاوة على غلق معظم الشوارع المحيطة بالمنشآت الشرطية وعمل حرم آمن.