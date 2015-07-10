أفكار لزينة رمضان

لمائدة رمضان حضور جذّاب، قلّما يتكرّر في أشهر العام الأخرى، لما يتصل بهذا الشهر من كرم وعبادة وصلة رحم ولمّة...

رانيا نادر بشارة وليال رموز، مؤسستا شركة "يوشوب أيدي"، تطلعان قارئات "سيدتي نت" على كيفية الاهتمام بزينة رمضان، في ما يأتي:

1. لتزيين طاولة الإفطار:

- يمكن استخدام الفوانيس الرمضانية، علماً أن الأخيرة تحلو أيضاً عند توزيعها في زوايا المنزل، كما يمكن تعليقها فوق مائدة الطعام، وذلك باستعمال الحبال، في إطلالة تجمع الطرازين الريفي والعصري.

- يمكن رشّ الروائح المعطّرة المنقّية للجو، وهو أصلاً أمر شائع خلال هذا الشهر الفضيل.

- يفضّل استعمال الأقمشة ذات الإطلالة الشرقية والمطبعة بطبعات الـ"أرابيسك"، كما في الشرشف الذي يغطي الطاولة، أو ذلك الذي يغطي جزءاً منها حصراً.

- يمكن استخدام الكؤوس الملوّنة كالأزرق والذهبي أو الأصفر الداكن (الخردلي) والبنّي، نظراً إلى دور الألوان في كسر الروتين ولفت الأنظار.

- يفضّل وضع الفاكهة داخل إناء شفاف أو نحاسي، بالإضافة إلى اختيار مناديل ملوّنة مع حلقاتها. في هذا المجال، بإمكان سيدة المنزل أن تستخدم مناديل مطبوعة عليها (البسملة)، ووضع بعض المزهريات والشمعدانات...

- ينصح باستخدام الأواني النحاسية أو الفضية أو الذهبية على اختلاف أنواعها وأشكالها وارتفاعاتها... لمزيد من الإبداع، يمكن المزج بين الأنواع الثلاثة، وطبع بعض الآيات القرآنية أو الرمضانية ووضعها في إطار للصور.

- يمكن تزيين طاولة الإفطار بالشتول الطبيعية مثل الحبق وإكليل الجبل والخزامى (اللافندر) على سبيل المثال... وتقديمها للمدعوين عند نهاية الإفطار.

- يحبّذ إضافة أسلاك الإضاءة إلى طاولة الإفطار بين الأواني أو المزهريات لبعث الدفء والسكينة، وكذلك يمكن استعمال الأقفاص مع الشموع والورود المختلفة.

- يمكن استخدام إبريق الشاي الحديد أو المصنوع من السيراميك كإناء للأزهار، وكذلك الأمر بالنسبة للركوة النحاس مع الفناجين على طاولة الإفطار.

نصائح عامّة:

- يجب استعمال الواقي تحت الكؤوس والصحون والمفارش المزيّنة بالخط العربي.

- ينصح باستخدام كؤوس الشاي العربية، التي تكون معظمها مرصّعة باللون الذهبي، وبالإمكان تزيينها بإضافة رسم متكرّر، مثل: الكفّ أو القنديل...

- تحلو إضافة الأعلام أو اللافتات الصغيرة على مختلف الأطباق للإشارة أو للدلالة إلى ماهية هذا الطبق ونوعه.

- يمكن نثر النجوم الصغيرة على طاولة الإفطار أو استخدام بعض "الاكسسوارات"، مثل: هلال صغير...

- تتعدّد أفكار التزيين العامة داخل المنزل، مثل: المباخر والطرابيش والجرار والقرآن الكريم صغير الحجم الذي يقدّم هدية قيّمة للضيوف أو المدعوين.

شاهدي أيضاً:

*ملاحظة: إن الألوان الرائجة لرمضان هذا العام، هي: الأزرق والذهبي والزهري والبني والخوخي والبنفسجي والعنبي... أما اللون الأبيض فهو اللون الذي يرمز إلى النقاوة، ويمكن لسيدة المنزل استخدامه في أي وقت.