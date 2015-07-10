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6 أفكار لإعادة استخدام البرطمانات الفارغة

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6 أفكار لإعادة استخدام البرطمانات الفارغة 6 أفكار لإعادة استخدام البرطمانات الفارغة

الخميس 09-07-2015 17:35

لا تتخلّصي من البرطمانات الزجاجية الفارغة، إذ يمكنك الاستفادة منها وإعادة استخدامها بطرق عدّة، منها:
- احفظي في داخلها المواد الغذائية كالحلويات والسكاكر، كما يمكنك وضع بودرة القهوة والسكر والملح والشاي... فيها.
- خزني أدوات البيت في داخلها، لا سيما فراشي الأسنان وأدوات التبرج و"الاكسسوارات" وأعواد القطن وغيرها.
- خزني الأشياء الصغيرة، التي يسهل فقدانها لصغر حجمها، كالأزرار والمسامير والخيوط، في داخلها.
- حوّلي البرطمان إلى حصالة نقود.
- ازرعي النباتات في داخلها، أو حوّليها إلى مزهريات لزاويا البيت، أو ضعي قشور الليمون الحامض في أحدها مع بعض أنواع الأعشاب وشمعة لتعطير الجو.
- استخدمي برطمان الزجاج كعبوة للصابون السائل.

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