6 أفكار لإعادة استخدام البرطمانات الفارغة

لا تتخلّصي من البرطمانات الزجاجية الفارغة، إذ يمكنك الاستفادة منها وإعادة استخدامها بطرق عدّة، منها:

- احفظي في داخلها المواد الغذائية كالحلويات والسكاكر، كما يمكنك وضع بودرة القهوة والسكر والملح والشاي... فيها.

- خزني أدوات البيت في داخلها، لا سيما فراشي الأسنان وأدوات التبرج و"الاكسسوارات" وأعواد القطن وغيرها.

- خزني الأشياء الصغيرة، التي يسهل فقدانها لصغر حجمها، كالأزرار والمسامير والخيوط، في داخلها.

- حوّلي البرطمان إلى حصالة نقود.

- ازرعي النباتات في داخلها، أو حوّليها إلى مزهريات لزاويا البيت، أو ضعي قشور الليمون الحامض في أحدها مع بعض أنواع الأعشاب وشمعة لتعطير الجو.

- استخدمي برطمان الزجاج كعبوة للصابون السائل.

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