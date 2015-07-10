إصابة 11 وضبط 15آخرين و45طلقة خرطوش فى مشاجرة بين عائلتين بالمراغة سوهاج

دفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن إلى مركز شرطة المراغة للفصل بين طرفى مشاجرة من عائلتى القرونة على إسماعيل، بسبب خلافات سابقة والتى نتج عنها إصابة 11، وتم إلقاء القبض على 15 وضبط 45 طلقة خرطوش بمنزل أحد أفراد عائلة القرونة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10547 جنح مركز شرطة المراغة.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد أسعد الذكير مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم إسلام فاروق مفتش مباحث المركز وقادها الرائد نصر طه رئيس مباحث مركز شرطة المراغة والنقيب أحمد مصطفى المشنب معاون مباحث المركز، بإصابة السيد عبد الرحمن محمد "بجرح رضى بفروه الرأس وجوار العين اليسرى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وقيئ شديد" والحالة العامة سيئة ولا يمكن استجوابه وإصابة الفولى عبد الرحمن محمد "بجرح رضى بفروه الرأس وكسر بالساعد الأيسر وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم" ولا يمكن استجوابه - وتم تحويلهما لمستشفى سوهاج العام [ إدعاء ضرب من آخرين - ينتميان لعائلة القرونة ] على آثر وقوع مشاجرة بين عائلتى [ القرونه - على إسماعيل ] بسبب خلافات سابقة.

تم الدفع بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن برئاسة ضباطها وتبين أن المشاجرة بين طرف أول على إسماعيل عاشور لطفى عبد الله إسماعيل 39 عاما عامل بالأوقاف وكريمة السيد أحمد إسماعيل 22 عاما ربة منزل ومحمود خلف السيد على 15 عاما طالب، وهيثم فتحى عبد العزيز عبد الله 18 عاما طالب وكرم صلاح محمد عبد الرحيم 17 عاما طالب مصابين "برش خرطوش بأنحاء متفرقة بالجسم" ومرتاحة عبد الغنى نجدى 46 عاما ربة منزل مصابة "بجرح رضى بفروه الرأس وكدمات بالساعد الأيسر" وتم تحويلها لمستشفى سوهاج العام.

ومرتضى محمد أحمد وحمادة السيد أحمد إسماعيل وإسلام حسنى محمد وإسماعيل السيد أحمد وعمر رأفت محمد على وياسر أحمد محمد ومدحت رمضان سليم وراضى السيد أحمد غير مصابين تم إلقاء القبض عليهم.

وبين طرف ثان القرونة فاطمة سعد الدين أبو ضيف 39 عاما ربة منزل مصابة "بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم "و روحية الزناتى صالح 80 ربة منزل مصابة " بجروح وسحجات متفرقة بالجسم والسيد أحمد محمد 16 طالب مصاباً "بجرح قطعى بالأذن اليسرى وآثار عقر آدمى بالصدر"، وآخرين جارى ضبطهم بسؤال الطرف الأول أتهم الطرف الثانى بالتعدى عليهم بالضرب وأحداث إصابتهم، تم استهداف أفراد عائلة الطرف الثانى وتبين عدم تواجدهم وعثر بمسكن الرابع على 45 طلقة خرطوش عيار 12، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط المتهمين والسلاح المستخدم تم تعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة بالمنطقة.

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