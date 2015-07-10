ضبط 6120 صاروخ ألعاب نارية بحوزة عاطلين بسوهاج قبل ترويجها بالعيد

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا برئاسة الرائد محمد أبو العطا رئيس مباحث المركز بإشراف العميد محمود حسن رئيس فرع بحث الجنوب من إلقاء القبض على عاطلين من محافظة قنا أثناء قيامهما بالترويج لألعاب نارية صواريخ قبل حلول عيد الفطر المبارك.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء أيمن السيسى نائب مدير أمن سوهاج للجنوب، بضبط كمية من الصواريخ بحوزة عاطلين أثناء محاولتهما ترويجها بدائرة مركز البلينا.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد أسعد الذكير مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد محمود حسن رئيس فرع بحث الجنوب بتمكن الرائد محمد أبوالعطا رئيس مباحث مركز شرطة البلينا وضباط وحدة مباحث المركز من إلقاء القبض على "حسن ن د ق" 30 عاما عاطل و"حسام ح م ع" 22 عاما عاطل وبحوزتهما "102" علبة العاب نارية بداخل كل علبة "60" صاروخ بإجمالى "6120" صاروخا ومبلغ مالى وقدرة 5325ج.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7728 ادارى مركز البلينا وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.