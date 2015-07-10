ضبط إرهابي خطير مسئول عن تنفيذ عمليات ضد الشرطة بالسويس

تمكن ضباط الامن الوطني في السويس، عصر اليوم، من ضبط عنصر إرهابي عضو بأحد الخلايا النوعية الخطرة التي تتولى تنفيذ أعمال إرهابية ضد قوات الشرطة والجيش وتخريب المنشآت العامه.

كانت تحريات ضباط الامن الوطني قد توصلت إلى ان المتهم ” احمد. ف” 20 سنة طالب جامعي ومقيم بحي فيصل في السويس، قد شارك بالانضمام وتنفيذ عدة عمليات ارهابية في السويس تم خلالها استهداف المنشات العامة بالعبوات الناسفة، واشتراكه مع آخرين بالجماعة الارهابية في تنفيذ عمليات ضد قوات الشرطة.

كما تبين بالفحص انه مطلوب ضبطه واحضاره في القضية رقم 631 لسنه 2015 إداري السويس، والمقيدة برقم 134 جنايات عسكري السويس، الخاصة باضرام النيران في 9 سيارات داخل منطقة المستعمرة بشركة السويس لتصنيع البترول اول فبراير.