تعرف على أبرز فوائد عقار القلب الجديد "انتريستو" ومضاعفاته الجانبية

صدقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" مؤخراً على طرح عقار جديد لعلاج مرض قصور أو فشل عضلة القلب، ونسلط المزيد من الضوء على هذا الدواء.

ويعرف العقار الجديد باسم إنتريستو "Entresto"، ويحتوى على اثنين من المواد الفعالة، وهما المادة الجديدة "sacubitril" ومادة فالسارتان المعروفة "valsartan"، وهو متوفر فى صورة أقراص يتم تناولها عن طريق الفم، وأثبتت الأبحاث فاعليته فى الحد من معدلات الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وكما أنه قلل من فترة احتجاز مرضى القلب بالمستشفيات.

ويعد قصور القلب أو فشل عضلة القلب "heart failure"، من الأمراض الخطيرة التى تصيب أكثر من 23 مليون شخصى حول العالم، حيث يصاب القلب بعدم القدرة على ضخ الدم بشكل كافٍ إلى جميع أنحاء الجسم. وينجم المرض عن حدوث ضيق فى بعض شرايين القلب، مثل الشريان التاجى، أو ارتفاع ضغط الدم، وهو ما يتسبب فى حدوث ضعف تدريجى بعضلة القلب، حسب تقرير منشور بمركز مايو كلينيك الطبى الأمريكى.

وتم التأكد من فاعلية وأمان عقار "إنتريستو" عقب خضوع أكثر من 8000 شخص للتجارب الإكلينيكية، وكانت النتائج إيجابية للغاية، ومن أبرز الآثار الجانبية التى تعرضوا لها: انخفاض ضغط الدم وتدهور وظائف الكلى وارتفاع مستويات البوتاسيوم فى الدم.

وتمتلك شركة نوفارتس، والتى تتخذ من ولاية نيوجيرسى الأمريكية مقراً لها، الحق الحصرى فى تصنيع هذا الدواء.

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