تكريم 101 طفل يتيم لتفوقهم بالابتدائية والإعدادية في الوادي الجديد‎

صرح عادل آدم سيد، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن الجمعية الشرعية بمركز الخارجة قامت عقب صلاة الجمعة بتكريم 101 طفل يتيم بمسجد التوحيد بالخارجة من المتفوقين في الشهادتين الابتدائية والإعدادية من أبناء المركز.

وقال، إن الجمعية كرَّمت ولأول مرة الأطفال الأيتام ممن تميزوا في الشهادتين الابتدائية والإعدادية، وحصلوا على مجموع أكثر من 90 %؛ لإعطائهم دفعة معنوية قوية، ولحثهم على مواصلة التفوق، حيث قدمت الجمعية لكل طفل مبلغ مالي، وهدية عينية،

> في حفل حضره جميع المصلون والأطفال وأهاليهم، في حين تم تكريم الفتيات بمصلى النساء بالمسجد.

وأضاف آدم، أن الجمعية كرمت 38 طفلًا من مدينة الخارجة، و63 آخرين من أبناء قرى المركز، وسوف تقيم الجمعية حفلًا سنويًا لتكريم المتفوقين بالشهادات العامة كلها، وذلك بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، والثانوية الأزهرية، في حفل كبير بحضور قيادات المحافظة.