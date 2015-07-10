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إعتماد 88 مليون جنيه للخطة الاستثمارية بالوادي الجديد‎

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إعتماد 88 مليون جنيه للخطة الاستثمارية بالوادي الجديد‎ إعتماد 88 مليون جنيه للخطة الاستثمارية بالوادي الجديد‎

محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد

صرح اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجديد اعتماد 88 مليون جنيه لتمويل الخطة الاستثمارية بالمحافظة وتوزيعها على المراكز والديوان العام لاستكمال أعمال الكهرباء والطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور.

وقال، إن الخطة تزيد عن العام الماضي بحوالي 31 مليون جنيه من أجل النهوض بالخدمات التي تقدمها الدولة لأبناء المحافظة، ورفع مستوي العديد منها، وتنمية المناطق الاستثمارية، والتي تعد من عوامل الجذب للمستثمرين لإتاحة فرص عمل جديدة للشباب بالمحافظة.

وشدد المحافظ، على ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطة الاستثمارية، وعرض تقرير كل أسبوع حول معدل التنفيذ، والمتابعة الشخصية على الواقع من جميع مديري المديريات ورؤساء المراكز الإدارية.

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