مصرع عامل وإصابة 5 فى مشاجرة بسبب خلافات عائلية بسوهاج

اساستقبل مستشفى المراغة المركزى 6 أشخاص من بينهم جثة عامل إثر وقوع مشاجرة بناحية الوقدة الغربية دائرة مركز شرطة المراغة بسبب خلافات عائلية وتمت السيطرة على المشاجرة وإلقاء القبض على أطرافها وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من العميد محمود سرحان مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة المركز ووجود متوف ومصابين.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد أسعد الذكير مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم إسلام فاروق مفتش مباحث المركز والرائد نصر طه رئيس مباحث المركز والنقيب أحمد مصطفى المشنب معاون المباحث.

بوقوع مشاجرة بين طرف أول عادل محمد إبراهيم 43 عاما مدرس مصاباً بجرح طعنى بالبطن ويشتبه فى نفاذه لتجويف البطن ومحمد عادل محمد إبراهيم 21 عاما طالب مصاباً بجرح قطعى باليد اليمنى وآخر طعنى بالظهر، تم تحويلهما لمستشفى سوهاج العام و محمود عادل محمد إبراهيم 23 عاما طالب مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وناصر محمد إبراهيم وشهرته سعيد 43 عاما مصاباً بجرح طعنى بالظهر وكدمات متفرقة بالجسم.

وبين طرف ثان محمود رمضان عبد الصمد 25 عاما عامل مصاباً " بجرح طعنى بالبطن يشتبه فى نفاذه وتوفى قبل وصوله المستشفى وشعبان فهمى أحمد 42 عاما عامل مصاباً " بجرح قطعى بالجانب الأيسر وآخر قطعى بفروه الرأس "تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى أخميم المركزى الطرفان يقيمان بذات الناحية، وسبب المشاجرة خلافات عائلية تم ضبط طرفـى المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدى كلاهما على الآخر بالضرب وأحداث إصابته وأضاف الثانى من الطرف الثانى بقيام الطرف الأول بإيقافه بالسيارة قيادته وبصحبته المجنى عليه المذكور وقاموا بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابته وإصابة الأول التى أودت بحياته وكذلك الاستيلاء على مبلغ مالى كان بحيازته كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط المتهمين.

>