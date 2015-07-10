سقوط تاجر بصحبته 3 فتيات أثناء ممارسة الدعارة فى شقة بالمهندسين

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، برئاسة اللواء مجدى موسى، اليوم الجمعة، من ضبط شبكة دعاره بينهم تاجر بصحبته فتاتين متلبسين أثناء ممارسة الدعارة.

كانت وردت معلومات للواء محمد ذكاء مدير النشاط الداخلى بالإدارة، تفيد قيام فتاه تدعى امل بتسهيل واستغلال اعمال النسوه الساقطات فى اعمال الرذيلة مقابل مادى وتتخذ شقة مفروشة بالمهندسين وكرا لمزاولته نشاطها الإجرامى.

وعقب إجراء التحريات والتأكد من المعلومات بمعرفة العقيد إبراهيم الطويل، والعميد يوسف العادلى، تم استئذان النيابة العامة وإعداد الإجراءات القانونية وبعد تحديد موقع الشبكه وإنهاء الإجراءات القانونية، خرجت حملة أمنية برئاسة العقيد أحمد طاهر والعقيد عصام أبو عرب والعقيد حسن النجار، وضمت المقدم محمد حلمى والمقدم إيهاب توفيق والمقدم وليد طراف، وتم ضبط تاجر بصحبتة فتاتين هم "نوال ومنه" أثناء ممارسة الرذيلة مقابل 900 جنية لكلا منهما.

كما تم ضبط زعيمة الشبكة "امل" داخل الشقة، وتم التحفظ على المبالغ وهواتف محمولة وحبوب منشطة بحوزته المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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