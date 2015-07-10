وزارة السياحة تنفى فرض حظر سفر بعض الدول الى مصر

نفت وزارة السياحة نفيا قاطعا ما ذكرته بعض وسائل الإعلام من قيام عدد من الدول (أيرلندا - كندا - إنجلترا - استراليا ) بإصدار تحذيرات لمواطنيها من السفر إلى مدن شرم الشيخ والغردقة والأقصر، وأن كل الدول الأوروبية ستقوم باتخاذ نفس القرار مما سيؤدى حتما إلى تراجع الحركة السياحية إلى مصر بشكل كبير .

وأكدت المتحدث باسم وزارة السياحة رشا العزايزى أن هذه الأخبار عارية تماما عن الصحة ولم تحدث او ترد حتى أنباء عن اعتزام تلك الدول او غيرها فرض حظر سفر الى مصر ، كما لم ترد أية تعديلات فى تعليمات السفر إلى مصر.

وشددت على أن الوزارة تنتهج سياسة الاستباق والاحتراز وليس رد الفعل فيما يتعلق بهذا الأمر لما له من أهمية وتأثير بالغ على حركة السياحة الوافدة ، كما أن الوزارة على تواصل دائم مع كافة سفراء الدول (الأسواق) المصدرة للسياحة إلى مصر ، وتقم الوزارة بمتابعة تحذيرات السفر باستمرار ، وفى حال قيام أى دولة بإصدار مثل هذه التحذيرات يتم اتخاذ كافة الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على رفع هذا التحذير.

وأشارت إلى أن وزير السياحة خالد رامى التقى بالفعل بالسفراء المعتمدين لدى مصر وتحديدا من كبريات الدول المصدرة للسياحة إلى مصر ، وأوضح لهم حقيقة الأوضاع على الأرض والتطورات التى تعيشها مصر حاليا وحالة الاستقرار التى تشهدها البلاد حاليا .

وأوضحت انه بالنسبة للقرار البولندى فتواصلت الوزارة وقياداتها مع السفير البولندى والقائمة بالاعمال لسفارة بولندا بالقاهرة الأسبوع الماضى وتم الاتصال بسفير مصر فى بولندا وتم التشاور مع وزير الخارجية سامح شكرى والسفير حاتم سيف النصر مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية والسفير ابو بكر حفنى لبحث القرار البولندى .

وأضافت انه تم عقد اجتماعات بين مدير المكتب السياحى المصرى فى ألمانيا تامر مرزوق والمشرف على السوق البولندى مع منظمى الرحلات فى بولندا والذين اعترضوا على قرار الحكومة البولندية وأعربوا عن رغبتهم فى استمرار الرحلات الى مصر .

وأشارت إلى أن القرار البولندى يرجع فى الأساس الى الأزمة المالية التى تشهدها البلاد هناك والتى طالبت حكومتها رعاياها بقضاء إجازتهم فى بلدانهم ترشيدا للإنفاق ودعما للاقتصاد البولندى وليس لها علاقة باغلاق او فتح مكتب سياحى لمصر فى بولندا.

وناشدت العزايزى الإعلام المصرى تحرى الدقة من أجل مصلحة مصر وتعزيز صناعة السياحة وفى ضوء المردود السلبى الذى يؤدى إليه تداول معلومات خاطئة من الإعلام لان الإعلام العالمي ينقل بدقة ما تتداوله وسائل الإعلام المصرية وما تذكره من معلومات سواء صحيحة او خاطئة ، وهو ما يدفع الى ضرورة الحرص على التأكد من صحة المعلومات المتداولة من مصادرها ومن وزارة السياحة .