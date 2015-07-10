وفاة الفنان العالمى عمر الشريف بمصحة لكبار السن بحلوان

أكد وزير الآثار الأسبق زاهى حواس خبر وفاة الفنان العالمى عمر الشريف الذى تداولته مواقع التواصل الاجتماعى منذ قليل.

وقال حواس الصديق المقرب من عمر الشريف وأسرته فى تصريحات لليوم السابع إن الفنان الراحل توفى فى مصحة مخصصة لرعاية كبارالسن بمنطقة حلوان بالقاهرة .

وأضاف حواس إن الفنان الراحل امتنع عن الطعام والشراب خلال الأيام العشرة الماضية ، ومر بحالة زهد فى الحياة ، مما دفع الأطباء المعالجين إلى تغذيته عبر المحاليل الطبية ، مشيرا إلى أن الأسرة ستنتظر وصول إبنه طارق الشريف من الخارج لإتمام إجراءات الدفن الأحد المقبل

- أنباء عن وفاة الفنان العالمى عمر الشريف تنتشر على مواقع التواصل