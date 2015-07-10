أخبار عاجلة

مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وفاة الفنان العالمى عمر الشريف بمصحة لكبار السن بحلوان

Google+ Print
وفاة الفنان العالمى عمر الشريف بمصحة لكبار السن بحلوان وفاة الفنان العالمى عمر الشريف بمصحة لكبار السن بحلوان
أكد وزير الآثار الأسبق زاهى حواس خبر وفاة الفنان العالمى عمر الشريف الذى تداولته مواقع التواصل الاجتماعى منذ قليل.

وقال حواس الصديق المقرب من عمر الشريف وأسرته فى تصريحات لليوم السابع إن الفنان الراحل توفى فى مصحة مخصصة لرعاية كبارالسن بمنطقة حلوان بالقاهرة .

وأضاف حواس إن الفنان الراحل امتنع عن الطعام والشراب خلال الأيام العشرة الماضية ، ومر بحالة زهد فى الحياة ، مما دفع الأطباء المعالجين إلى تغذيته عبر المحاليل الطبية ، مشيرا إلى أن الأسرة ستنتظر وصول إبنه طارق الشريف من الخارج لإتمام إجراءات الدفن الأحد المقبل


>- أنباء عن وفاة الفنان العالمى عمر الشريف تنتشر على مواقع التواصل

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365