سامح شكرى يلتقط سيلفى مع وزيرى خارجية أثيوبيا والسودان

نشر سامح شكرى وزير الخارجية صباح اليوم، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورة تجمعه بوزير خارجية أثيوبيا تواضروس أدهانوم، والسودان إبراهيم غندور وهم يلتقطون صورة سيلفى على هامش مشاركتهم باحتفالات جنوب السودان باستقلالها أمس.

ويظهر الوزراء الثلاثة تضمهم ابتسامة واحدة ونظرة نحو هدف واحد، بعد أن كانت الخلافات حول ملف سد النهضة ومياه النيل هو الشىء المشترك الوحيد بين البلدان الثلاثة، وتعبر الصورة عن روح التعاون التى بدأت تظهر بين العواصم الثلاث بدلا من علامات عدم الثقة.

وتضمنت الكومنتات على الصورة من متابعى الصفحة تشجيع لتلك العلاقة الودية، وكان أبرزها: "أغلى سيلفى فى العالم"، "بعد السيلفى ثبتو بقى على المصلحة"،" ربنا يديم المحبة والأخوة وعاشت مصر".

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