موجز الاقتصاد.. غرفة الملابس الجاهزة: القطن المصرى لا يصلح للصناعة

شهد اليوم، الجمعة، مجموعة من الأحداث الاقتصادية المهمة، وعلى رأسها، أكد يحيى زنانيرى عضو مجلس إدارة غرفة الملابس الجاهزة فى الاتحاد العام للغرف التجارية، أن القطن المصرى طويل التيلة غير صالح للصناعة المصرية جودة وسعرا، لافتا الى أن قرار وزير الزراعة لوقف استيراد الأقطان من الخارج غير مدروس من الحكومة وسيؤدى لانهيار صناعة النسيج والملابس الجاهزة.

وشهد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة مهارات الزيت والغاز وشركة شلمبرجير لإقامة معهد مشترك للتدريب فى مجال صناعة البترول.

وعقدت الجمعية العامة العادية لشركة مصر القابضة للتأمين برئاسة أشرف سالمان وزير الاستثمار ورئيس الجمعية العامة، وبحضور ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات وأعضاء الجمعية العامة وأعضاء مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين، وممثلى وزارة الاستثمار، وذلك لمناقشة الموازنة التقديرية للشركة القابضة عن العام المالى القادم 2015/2016.

فيما أكد الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج والقطن، أن قرار منع استيراد القطن قرار صادم لنا ولم يتم مشاورتنا فيه وفوجئنا به، كما أننا فى شركات القابضة نستخدم 75% قطن مستورد والباقى مصرى.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين نسبة 79.70% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 13.93% والعرب على 6.38% وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب غير العرب صافى بيع بقيمة 50.60 مليون جنيه هذا الأسبوع، بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 50.91 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

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