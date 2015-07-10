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السعودية تحظر استيراد لحوم الدواجن من 14 ولاية أمريكية

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السعودية تحظر استيراد لحوم الدواجن من 14 ولاية أمريكية السعودية تحظر استيراد لحوم الدواجن من 14 ولاية أمريكية
حظرت الهيئة العامة للغذاء والدواء مؤقتا استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتمهما من ولاية نبراسكا فى الولايات المتحدة الأمريكية؛ بسبب انتشار مرض انفلونزا الطيور عالى الضراوة فيها ، ليصبح بذلك عدد الولايات التى تحظر المملكة الاستيراد منها إلى 14 ولاية

وانضمت نبراسكا إلى 13 ولاية أمريكية ( أوريجون، وكاليفورنيا، وواشنطن، وأيداهو، ومينيسوتا، وميزورى، وكانساس، وأركنساس، ومونتانا، وشمال داكوتا، وجنوب داكوتا، وويسكونسن، وأيوا).

وأشارت الهيئة فى بيان على موقعها الالكترونى، اليوم الجمعة، إلى أنها استثنت من الحظر المؤقت لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما المعاملة حراريا أو بأى طريقة أخرى كفيلة بالقضاء على فيروس انفلونزا الطيور، على أن تكون مطابقة للاشتراطات والضوابط الصحية والمواصفات القياسية المعتمدة، مع إرفاق شهادة صحية تثبت أن المنتج معامل حراريا أو بأى طريقة أخرى كفيلة بالقضاء على فيروس انفلونزا الطيور، وأن تكون صادرة عن الجهات الرسمية المختصة فى الولايات المتحدة الأمريكية.

ولفتت إلى أن الحظر المؤقت سيستمر إلى حين استقرار الوضع الصحى للثروة الحيوانية واعتماد منشآت تصدير لحوم الدواجن ومنتجاتها فيها.
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مصر 365

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