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بالصور.. نقيب الممثلين يرقص مع سعد الصغير في سحور فني

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بالصور.. نقيب الممثلين يرقص مع سعد الصغير في سحور فني بالصور.. نقيب الممثلين يرقص مع سعد الصغير في سحور فني

الخميس 09-07-2015 20:19

القاهرة - مروة عبد الفضيل تصوير - شريف عبد ربه

أقيم سحور فني في نادي نقابة المهن التمثلية، بحضور أعضاء مجلس إدارة النقابة تحت رعاية نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي.

وتبع السحور فقرات غنائية أحياها كل من المغنيان الشعبيان محمود الليثي وسعد الصغير، إذ استغلّ المغنيان الحفل ووجود أعضاء النقابة للاحتفال بفوز أشرف زكي بمنصب نقيب الممثلين، حيث احتفل النقيب ورقص معهم في جو مناخ من الألفة والضحك بين كافة الحضور الذين شاركوا بالرقص والغناء.

 

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