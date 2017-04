Han Solo بطل فيلم مستقل عن Star Wars

عام 1977 عندما ظهرت شخصية Han Solo التي أداها الممثل Harrison Ford في الفيلم الأول من سلسلة أفلام Star Wars بعنوان Star Wars Episode IV: A New Hope، لم يتوقّع أحد أن يصبح Han Solo بعد مرور 38 عاماً بطلاً لفيلم مستقل يلقي الضوء على جذور شخصيته قبل لقائه بـ Luke Skywalker و الأميرةLeia ، ولكن اليوم أصبح الفيلم واقعاً وبدأ التحضير له ليكون جاهزاً للعرض في الصالات العالمية في مايو عام 2018. إخراج الفيلم الجديد الذي ما زال من دون عنوان سيتولاه الثنائي Phil Lord و Christopher Miller اللذين قدّما لنا مؤخراً فيلم The Lego Movie، أما السيناريو فسيكون لـ Lawrence Kasdan كاتب سيناريو الفيلم الجديد للسلسلة Star Wars: Episode VII - The Force Awakens. ولكن يبقى السؤال الكبير من سيؤدي دور Han Solo في هذا الفيلم؟ وهل سيكون لـ Harrison Ford إطلالة فيه خاصة بعد عودته لتأدية دور Han Solo في الجزء السابع Star Wars: Episode VII - The Force Awakens والمتوقّع إطلاقه في الصالات العالمية في 18 ديسمبر المقبل؟ الجواب قد يظهر في الأسابيع أو الأشهر المقبلة.